Facebook interrompt au niveau mondial la reconnaissance faciale automatique des utilisateurs. En lieu et place, l'entreprise introduit un 'opt-in' (procédure d'adhésion) à une fonction rénovée.

Facebook déploie aujourd'hui la nouvelle option Face Recognition. Celle-ci remplace l'option Tag Suggestions, avec laquelle vous pouviez indiquer si des amis pouvaient vous taguer sur une photo.

Avec l'option rénovée Face Recognition, l'utilisateur reçoit un avertissement, si quelqu'un publie une photo de lui, tagué ou non. L'utilisateur peut alors choisir de se taguer lui-même, de rester non-tagué ou de vouloir faire supprimer ladite photo. Cette fonction a précédemment été testée sur un nombre select d'utilisateurs et est à présent disponible pour tout un chacun. Chez Facebook, on explique au site technologique The Verge que les utilisateurs reçoivent dans leur flux un message leur demandant d'activer l'option. Elle est opt-in only, ce qui veut dire que si vous ne réagissez pas, elle devrait rester inactive.

Pour les Européens, la reconnaissance faciale était depuis assez longtemps déjà désactivée par défaut, parce que cette technologie va à l'encontre des règles de confidentialité appliquées dans l'UE. L'utilisateur pouvait lui-même la réactiver. Or à présent, les mêmes questions à propos du respect de la vie privée semblent se poser aussi aux Etats-Unis, ce qui explique peut-être en partie la présente adaptation. Il y a pour l'instant Outre-Atlantique en cours un procès de groupe à l'encontre de Facebook au sujet de l'utilisation de la reconnaissance faciale.