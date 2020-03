Facebook a commencé à distribuer un nouveau design tant pour l'appli que pour le site web de son réseau social. Comme attendu, il comprend un mode sombre, mais aussi un écran d'accueil à onglets, ainsi qu'une page de profil plus claire.

Facebook avait annoncé ces innovations l'année dernière déjà lors de sa Conférence F8. Comme ces modifications sont déployées progressivement, il faudra patienter des heures, voire des jours encore, avant que tout un chacun voie s'afficher le nouveau look. Cette nouvelle interface, vous devrez du reste encore l'activer vous-même via les paramètres de Facebook. Selon le site web Techcrunch, on y trouve une fonction 'Migrer vers le nouveau Facebook', mais chez nous, elle n'était pas encore visible au moment d'écrire ces lignes.

C'est la version web de Facebook qui change le plus intensément avec la mise à jour. En haut apparaissent désormais cinq onglets vous permettant de naviguer plus rapidement vers les fonctions principales de Facebook. Les Histoires des amis s'affichent de manière quelque peu plus proéminente, et l'interface dégage en général une impression nettement plus cool. Et cela vaut à coup sûr aussi pour la page de profil, qui a été de nouveau scindée.

Le mode sombre ne manque évidemment pas non plus. Beaucoup d'utilisateurs trouvent ce mode plus agréable pour les yeux. Surtout lorsqu'ils utilisent leur smartphone ou ordinateur dans l'obscurité, le puissant éclairage blanc peut s'avérer légèrement gênant. Le mode sombre consomme en outre moins d'énergie, ce qui permet à l'accu du smartphone de tenir le coup plus longtemps. Facebook Messenger avait précédemment déjà fait l'objet du mode sombre, tout comme WhatsApp qui appartient aussi à Facebook.

Facebook dans son nouvel habit avec le mode sombre activé. © Techcrunch

