La pandémie de corona ne pose pas de problème aux géants technologiques et plates-formes internet, bien au contraire. Voilà ce qui est ressorti hier mercredi des résultats trimestriels annoncés par Facebook, Apple et eBay.

Durant le premier trimestre de l'année, Facebook a engrangé nettement plus de rentrées financières grâce aux annonces. Le chiffre d'affaires total du site de réseau social s'est établi à 26,2 milliards de dollars, dont 25,4 milliards proviennent de la publicité. Dans les deux cas, cela a représenté une hausse d'un peu moins de 50 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net de Facebook a été de 9,5 milliards de dollars, contre 4,9 milliards début de l'an passé. Le nombre d'utilisateurs des applis Facebook, à savoir Facebook même, mais aussi Instagram et WhatsApp, a également crû. En mars, un peu moins d'1,9 milliard de personnes ont utilisé quotidiennement une appli de l'écurie Facebook. Mensuellement, il s'agit de quelque 2,9 milliards.

Record pour Apple

Apple a elle aussi de nouveau réalisé d'excellents chiffres. Traditionnellement, le géant technologique régresse quelque peu durant un trimestre dépourvu de jours fériés, mais en comparaison avec la même période de l'année dernière, son chiffre d'affaires a cette fois augmenté de 56 pour cent à 89,6 milliards de dollars, un record en cette période de l'année. Son bénéfice a doublé à 23,6 milliards de dollars.

La place de marché en ligne eBay, enfin, a également profité de la pandémie de corona. Son chiffre d'affaires s'est établi à 3 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 42 pour cent par rapport à l'année dernière. Selon son directeur Jamie Iannone, il s'agit là de la plus forte progression du chiffre d'affaires trimestriel depuis 2005. Le bénéfice, lui, a crû de 45 pour cent à 758 millions de dollars.

