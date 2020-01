Cegeka se renforce avec l'arrivée en son sein de Fabrice Wynants, qui prendra la direction du département Security Services. Wynants était précédemment actif en tant qu'expert en sécurité, assumant diverses fonctions chez Ubizen et Verizon.

Wynants a travaillé de 1997 à 2007 chez Ubizen en qualité de Security Consultant & Presales Director. Il a ensuite rejoint Verizon, où il assuma plusieurs fonctions, dont celles de Sales Manager Cloud & Security Solutions et de Regional Sales Manager Security Solutions pour le Benelux et la France.

Wynants peut s'enorgueillir d'une expérience de plus de 23 ans dans le secteur. "Cegeka est connue pour son savoir-faire et ses ambitions dans le domaine du nuage. Il s'agit pour moi d'un nouveau défi que j'ai hâte de relever", a indiqué le nouveau Director Security Services.

