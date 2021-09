Data News a élu Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d'Odoo, au titre d'ICT Personality of the Year 2021. Il s'est vu décerner ce prix lors de la 22ème édition des Data News Awards for Excellence, un événement annuel qui récompense des entreprises qui se sont distinguées dans le secteur ICT.

En récompensant Pinckaers, la rédaction de Data News a opté pour un entrepreneur passionné qui est à la base de l'une des plus belles réussites ICT en Belgique francophone. Fabien Pinckaers est non seulement le fondateur d'Odoo, mais il est aussi à la tête de l'entreprise depuis plus de seize ans. 'Avec Fabien Pinckaers, nous avons de nouveau choisi un entrepreneur authentique et passionné qui a fait évoluer progressivement son entreprise et ose aussi se mesurer avec succès aux géants technologique internationaux', affirme Kristof Van der Stadt, rédacteur en chef de Data News.

Odoo conçoit un logiciel de gestion d'entreprise basé sur du software open source. L'entreprise est devenue cette année une 'licorne', à savoir une firme non-cotée en Bourse, dont la valeur est estimée à un milliard de dollars au moins. Odoo est ainsi la première licorne en Wallonie et l'une des rares en Belgique, à côté de Collibra et de Team.blue.

Vous trouverez l'interview complète de Fabien Pinckaers, élu ICT Personality of the Year 2021, dans le numéro de Data News qui paraîtra le mardi 28 septembre prochain ou ce week-end sur le site web.

