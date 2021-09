L'entreprise américaine F5 Networks rachète pour 68 millions de dollars (quelque 58 millions d'euros après conversion) Threat Stack, un acteur spécialisé en sécurisation dans le nuage et protection des charges de travail.

Grâce à ce rachat, F5 entend combiner ses solutions de sécurité API et applicatives à l'expertise 'cloud' de Threat Stack, de telle manière qu'il soit plus facile pour les clients d'appliquer une protection consistante dans chaque nuage. 'Les applications forment aujourd'hui l'épine dorsale des entreprises modernes, et leur sécurité est essentielle pour nos clients', déclare Haiyan Song, EVP of Security chez F5. 'Threat Stack se chargera de la technologie et du talent, qui renforceront nos solutions de sécurité.'

Cyber-attaques

Les menaces numériques actuelles - des cyber-attaques, en passant par la fraude, jusqu'aux expériences perturbées des clients - coûtent aux entreprises plus de 100 milliards de dollars par an. L'un des grands problèmes, selon F5 Networks, c'est que nos expériences numériques journalières sont pilotées par des applications qui sont réparties sur plusieurs environnements et qui sont profondément interconnectées par des API. 'Cela augmente sensiblement le nombre de points d'accès potentiels pour les agresseurs et cela nécessite plus de visibilité et de contexte, afin d'identifier les menaces et les neutraliser', apprend-on.

Ik ontdek z'La mission de F5 est de développer des applications adaptives. Le principe de base de ce genre d'applications est leur capacité de se protéger elles-mêmes en détectant les menaces en temps réel et en les limitant', ajoute-t-on chez F5. La technologie de Threat Stack y ajoutera quelques possibilités sophistiquées, telles l'identification proactive des risques, lesquelles seront, selon F5, rapidement déployées chez l'utilisateur final.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

