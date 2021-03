Cet été, Sony entend préparer la PS5 à une extension de sa mémoire interne et ce, au moyen d'une mise à jour, selon l'agence Bloomberg. Actuellement, il est malaisé d'étendre la capacité de stockage de la console de jeu, alors que les tout nouveaux jeux absorbent énormément de mémoire.

L'édition standard de la PlayStation 5 est équipée d'un Solid State Drive (SSD) d'une capacité de quelque 825 giga-octets, dont 667,2 Go seulement sont réellement utilisables pour les jeux, alors que le tout nouveau titre Call of Duty par exemple consomme à lui seul déjà 133 Go.

Grâce au SSD - nettement plus rapide qu'un disque dur classique - et à la conception plus moderne de l'architecture de la PS5, les jeux se chargent beaucoup plus vite sur la nouvelle console, mais les utilisateurs ne peuvent toutefois pas connecter n'importe que disque dur externe: ce type de drive ne peut être utilisé que pour les 'anciens' jeux PS4.

Eviter la surchauffe

La bonne nouvelle, c'est que chaque PlayStation 5 est équipée par défaut d'un connecteur d'extension pour un second SSD de type M.2. Ce connecteur n'était jusqu'à présent cependant pas activé par Sony, mais selon Bloomberg, une solution serait en préparation. Une mise à jour du firmware devrait faire tourner plus rapidement les ventilateurs de la PlayStation 5, afin d'éviter toute surchauffe du matériel de la PS5 suite à l'installation du supplément de mémoire interne.

La PlayStation 5 peut être ouverte facilement en enlevant le couvercle de protection en plastique blanc. Il en résulte que l'ajout du supplément de mémoire interne ne s'avère pas vraiment compliqué. Il n'empêche que les utilisateurs moins expérimentés ont quand même tout intérêt à confier ce travail à un spécialiste.

Du reste, il devrait à terme être aussi possible de connecter des disques durs externes ou SSD pouvant accueillir les jeux PS5. Mais on ne connaît pas encore le timing de cette fonction.

