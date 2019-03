Excel va vous permettre d'importer un tableau d'une photo

Les applis Excel mobiles pour iOS et Android intégreront l'intelligence artificielle, capable de convertir automatiquement par exemple un tableau imprimé en un tableur numérique ajustable. Les adaptations concerneront d'abord la version Android de l'appli Excel, avant d'aboutir ensuite dans la version iOS pour les utilisateurs de Microsoft 365. L'objectif est évidemment de faciliter la saisie des données, ou du moins de la rendre plus précise. Cela permet de sauter l'étape de l'interminable saisie de chiffres dans les tableaux. Ce travail sera dorénavant assumé par le logiciel. L'utilisateur ne devra plus que contrôler le tableur.

Ce sera là l'une des quelques nouvelles fonctions qui seront déployées. Microsoft donnera entre autres aussi des avertissements de sécurité via l'appli Authenticator. C'est ainsi que l'utilisateur recevra un minimessage, si le mot de passe de son compte Outlook est modifié.