En reprenant Horeko, Exact acquiert un logiciel de gestion basé sur le cloud pour le secteur de la restauration.

Fournisseur de logiciels d'entreprise, Exact a procédé à la reprise d'Horeko pour un montant non spécifié. Horeko est un fournisseur belge de logiciel de gestion basé sur le cloud pour la restauration. Il s'adresse aux petites et moyennes entreprises des Pays-Bas et de Belgique. Basée à Heverlee, cette société propose aux entrepreneurs de l'horeca une solution intégrée qui les aide à la fois à gérer leur cuisine et le planning de leurs collaborateurs. Ce logiciel horeca est utilisé par des restaurants, des cafétérias, des hôtels et des chaînes de franchise.

"Avec Horeko dans notre portefeuille, nous allons pouvoir aider encore plus les restaurateurs et les autres entrepreneurs du secteur horeca", se réjouit Paul Ramakers, CEO d'Exact, qui mise sur des produits cloud permettant d'automatiser les processus d'entreprise (qu'ils soient génériques ou de niche). Marvin van Dongen, cofondateur d'Horeko, perçoit lui aussi une opportunité de croissance au sein d'Exact. D'après ses propres déclarations, Horeko sert plus de 1 500 entreprises grâce à son logiciel.

