Exact, qui fabrique notamment des logiciels de comptabilité, a acquis l'entreprise néerlandaise Go2UBL. Exact souhaite ainsi traiter automatiquement les documents numériques.

Go2UBL, établie dans la ville néerlandaise de Beverwijk, se concentre sur la conversion de documents scannés ou numériques en UBL (Universal Business Language) afin que les données puissent ensuite être utilisées dans des programmes de comptabilité. La société est dirigée par son fondateur, Rob Tolstra.

C'est déjà ce que fait Exact depuis des années. Avec cette acquisition, l'entreprise souhaite développer davantage son logiciel afin de réduire au maximum les tâches comptables répétitives et manuelles.

"Nous sommes très heureux de pouvoir commencer à travailler avec go2UBL. Grâce à cette acquisition, Exact améliore l'expérience utilisateur de ses solutions. Nous continuerons à investir dans nos logiciels en innovant et en mettant en oeuvre les dernières technologies", affirme Paul Ramakers, nouveau CEO d'Exact depuis l'année dernière.

Ces dernières années, Exact a régulièrement acquis d'autres acteurs du secteur. En 2019, elle a ainsi repris la société belge WinBooks. L'année dernière, l'entreprise belge Officient et l'entreprise néerlandaise Unit4 Bedrijfssoftware, entre autres, ont suivi.

Go2UBL, établie dans la ville néerlandaise de Beverwijk, se concentre sur la conversion de documents scannés ou numériques en UBL (Universal Business Language) afin que les données puissent ensuite être utilisées dans des programmes de comptabilité. La société est dirigée par son fondateur, Rob Tolstra.C'est déjà ce que fait Exact depuis des années. Avec cette acquisition, l'entreprise souhaite développer davantage son logiciel afin de réduire au maximum les tâches comptables répétitives et manuelles."Nous sommes très heureux de pouvoir commencer à travailler avec go2UBL. Grâce à cette acquisition, Exact améliore l'expérience utilisateur de ses solutions. Nous continuerons à investir dans nos logiciels en innovant et en mettant en oeuvre les dernières technologies", affirme Paul Ramakers, nouveau CEO d'Exact depuis l'année dernière.Ces dernières années, Exact a régulièrement acquis d'autres acteurs du secteur. En 2019, elle a ainsi repris la société belge WinBooks. L'année dernière, l'entreprise belge Officient et l'entreprise néerlandaise Unit4 Bedrijfssoftware, entre autres, ont suivi.