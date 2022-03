Europol met en garde contre des puces contrefaites qui sont proposées à la vente. Des criminels tentent d'escroquer les entreprises en jouant sur la pénurie de puces qui touche de nombreux secteurs dans le monde entier.

Dans un nouveau rapport, l'instance policière européenne lance une mise en garde contre divers produits contrefaits, dont des puces. Europol évoque les dangers que représentent ce genre de puces factices pour l'infrastructure critique et les appareils personnels des utilisateurs.

Authentiques à première vue

Europol observe en outre que les entreprises sont parfois soumises à une forte pression de la part de leurs clients en vue d'accepter des puces disponibles. Or celles-ci peuvent être contrefaites, mais se retrouver malgré tout dans les produits finaux des fabricants. Les puces contrefaites sont commercialisées entre autres via des plates-formes en ligne. Europol prévient qu'elles peuvent paraître authentiques à première vue.

'Les chaînes de fourniture au niveau mondial sont vulnérables aux puces contrefaites. Tout comme les puces ordinaires, ces dernières transitent en général par plusieurs distributeurs, avant d'atteindre le site de production. Le traçage du fournisseur original peut par conséquent s'avérer difficile', conclut Europol.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

