Un chargeur universel pour les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électriques portables est une obligation dans l'Union européenne. La Commission européenne vient de déposer une proposition de loi à ce sujet, mais les Etats-membres et le Parlement européen doivent encore marquer leur accord.

Le Conseil de l'UE avait annoncé l'an dernier à pareille époque environ qu'une législation verrait le jour pour mettre un terme à la cacophonie des câbles et des fiches pour la grande majorité des appareils électriques domestiques. Les fabricants, dont Apple, avaient été mis sous pression voici de nombreuses années déjà de la part de Bruxelles pour s'accorder sur une base volontaire sur un standard pour les fiches, mais aucun compromis ne fut trouvé sur un chargeur universel. Certes, ce type d'équipement a désormais été réduit à trois, dont l'USB-C est le principal.

Etant donné que celui-ci devrait devenir le standard, Apple devrait à terme modifier la connexion d'alimentation de ses iPhone. L'entreprise américaine affirme que cette proposition ne fera qu'augmenter les déchets électroniques et freiner l'innovation. Apple a d'ailleurs déjà cessé la fourniture de fiches d'alimentation avec ses nouveaux appareils.

Gaspillage

La Commission européenne estime que quelque 300 millions d'euros sont gaspillés chaque année en raison de chargeurs inutilisés. Cette montagne de déchets augmenterait annuellement de plusieurs millions de kilos. Le Parlement européen a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'un seul type de chargeur pour les smartphones, tablettes et autres appareils tels que les caméras et e-lecteurs. Le commissaire européen Thierry Breton (Industrie, Marché intérieur) a présenté une proposition jeudi après-midi. Reste qu'il faudra sans doute attendre plusieurs années avant que le consommateur puisse se contenter d'un seul chargeur.

