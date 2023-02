Au Limbourg, Eurofiber connectera 13 parcs industriels à son réseau de fibre optique dédié. Le fournisseur de fibre évoque un potentiel de 4.000 grandes entreprises et PME dans la province.

Ce jeudi, les parcs d'activité de Genk-Diepenbeek, Houthalen et Hasselt ont déjà été connectés au réseau de fibre optique d'Eurofiber. Plus tard au cours du printemps, ce sont Saint-Trond, Herk-de-Stad et Tongres qui sont au planning.

Avec ses quelque 61.700 kilomètres de fibre optique déployée au Benelux, en France et en Allemagne et grâce à des partenariats conclus avec SOFICO en Unifiber en Wallonie, Eurofiber est aujourd'hui déjà présente dans de nombreuses villes et parcs d'activités. Cette année, Eurofiber entend encore connecter 140 autres parcs en Belgique, représentant un potentiel de 9.000 grandes entreprises et PME. Du côté flamand, il est question de la connexion de quelque 50 parcs d'activités.

Avec une connexion par fibre dédiée, une entreprise dispose de sa propre liaison à fibre optique privée offrant un débit et une largeur de bande garantis. Et comme la connectivité n'est pas partagée, la liaison est, selon Eurofiber, aussi 'plus sûre et indépendante de la consommation des autres'.

