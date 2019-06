Le fournisseur de services financiers Euroclear va désormais exécuter l'un de ses processus au moyen de la chaîne de blocs ('blockchain'). Ce test devrait rendre plus rapides, faciles et transparents l'émission et le déploiement de l'European Commercial Paper.

L'European Commercial Paper (ECP) est un instrument de financement. Il s'agit de valeurs ('securities') à court terme, qui sont par exemple utilisées pour couvrir des dépenses imprévues de l'Etat.

C'est ce processus qu'Euroclear intègre à présent à la chaîne de blocs. Elle collabore dans ce but avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Banco Santander et l'UE.

"Nous nous réjouissons d'avoir mené à bien cet exercice de Proof of Value conjointement avec nos partenaires et examinons d'autres opportunités innovantes que la solution pourrait offrir", déclare Edwin De Pauw, Head of Data Services and Innovation chez Euroclear. "Notre objectif est de permettre une émission le jour même pour les marchés ECP grâce à une solution efficiente, basée sur la technologie de la chaîne de blocs."

Le déroulement du processus via la chaîne de blocs entraîne un gain de temps, selon Euroclear. Il n'y a ainsi plus besoin de traitement bilatéral entre divers acteurs, parce que tout se passera dorénavant dans un seul et même concentrateur. C'est ainsi que l'ECP sera émis dorénavant le jour même. Euroclear réduira de la sorte aussi ses coûts d'exploitation et rendra tout le processus d'émission plus transparent et traçable.