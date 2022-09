L'assureur Ethias introduira début octobre un nouvel outil appelé UrbanData. Il permettra aux villes et aux communes de consulter des données liées à des sinistres enregistrés sur leur territoire. Selon Ethias, ces informations pourront ensuite être utilisées pour rendre plus sûres les zones (routières) à risque.

Ethias qualifie UrbanData 'de véritable allié dans la prise de décisions en matière de prévention dans les espaces publics, mais aussi de contrôle de ses effets'. L'outil pourrait fournir aux villes et aux communes des réponses à des questions du genre: quel jour et à quels moments recense-t-on le plus d'accidents? Quel est le carrefour le plus accidentogène? Dans quel quartier enregistre-t-on le plus de vols de voiture?

Cartes interactives

UrbanData affiche les données collectées de divers types d'incidents enregistrés chez Ethias. Cela va des accidents de voiture (dégâts matériels, mais par exemple aussi vols), en passant par des accidents de travail et sur le trajet vers le lieu de travail ou de retour, jusqu'à la responsabilité civile générale des villes et communes.

L'outil affiche toutes ces données de manière claire via des cartes interactives et dynamiques, mais peut en outre aussi suivre la variation et l'évolution des sinistres. C'est ainsi qu'UrbanData est par exemple à même de distiller les types de sinistres les plus fréquents ou d'analyser l'impact de changements dans certaines zones.

Législation GDPR

Ethias insiste sur le fait que cette collecte de données se fait en totale conformité avec la législation GDPR, 'à un niveau tel qu'il n'est jamais possible d'identifier des personnes ou des sinistres individuels'. Les villes et communes pourraient accéder à UrbanData sur une base annuelle ou solliciter l'aide de l'outil pour des analyses spécifiques.

A l'entendre, l'équipe data d'Ethias analyse entre-temps déjà la possibilité d'ajouter toute une série de données supplémentaires, comme la qualité du sous-sol, les données météorologiques, ainsi que des informations d'autres assureurs.

UrbanData. © Ethias

