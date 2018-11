Et voici le téléphone repliable de Samsung

Le fabricant sud-coréen de téléphones a exhibé son écran, baptisé 'Infinity Flex Display', lors de sa conférence pour les développeurs organisée à San Francisco. L'appareil de démonstration disposait d'un écran de 7,3 pouces plutôt carré, mais repliable au format téléphone. Lors du repli de la partie intérieure, un second écran s'active à l'avant de l'appareil. Ce dernier peut donc être utilisé tant en mode tablette qu'en mode téléphone.

L'appareil sera-t-il commercialisé cette année encore? Non. Il ne s'agit actuellement que d'une démo. The Verge fait ainsi observer que le dévoilement de l'appareil s'est fait sous un éclairage tamisé et que l'appareil n'était qu'une vague représentation de sa version réelle. Samsung entend en effet encore cacher les éléments design à la concurrence.

Durant la présentation, Samsung a cependant clairement montré que l'appareil déplié offrait un rapport d'image de 4,2:3 (7,3 pouces) d'une résolution de 1.536 x 2.152 pixels à 420 dpi. Le 'cover display', à savoir l'écran apparaissant en façade, lorsque le téléphone est replié, mesure 4,58 pouces avec un rapport d'image de 21:9, une résolution de 840 x 1.960 à 420 dpi aussi.

Le but est que Samsung lance l'année prochaine sur le marché un appareil équipé de l'Infinity Flex Display. D'ici là, on en saura plus sur son design exact, mais aussi sur la façon dont l'écran OLED flexible résiste aux pliages à répétition.

Google va supporter les écrans pliables

Un écran qui, littéralement, peut changer de grandeur après pliage, exige pas mal de travail de recherche aussi au niveau de l'interface et d'Android. Dans ce but, Samsung dispose de One UI permettant de faciliter le multitâche, comme visionner un film sur une moitié d'écran, tout en utilisant Whatsapp sur l'autres moitié.

Google annonce qu'elle supportera dorénavant les 'foldables' sous la forme d'une catégorie dans Android. Samsung ne sera à l'avenir pas le seul fabricant de téléphones à proposer un écran repliable. En intégrant ce support à Android, les développeurs pourront faire en sorte que leurs applis évoluent d'une manière identique, en passant d'un petit écran vers un plus grand et vice versa.

Le premier de toute une série

Samsung peut à juste titre être fière de son tout nouvel écran OLED repliable. Mais selon toute vraisemblance, la firme n'est que le précurseur de toute une série de fabricants d'appareils équipés de ce genre d'écran.

Sur le plan purement technique, Samsung n'est du reste pas la première. L'entreprise chinoise plutôt inconnue Royole a en effet réussi à étonner tout son monde au début de ce mois avec son FlexPai, un smartphone lui aussi repliable, qui pourra être commandé dès la fin de cette année à un prix de base de 1.388 euros. Mais Samsung est cependant le premier grand fabricant de téléphones à présenter un prototype et à envisager ainsi un marché de masse. Huawei, Lenovo et Xiaomi préparent elles aussi un écran pliable.

Tout semble donc indiquer qu'en 2019 et pour la première fois depuis longtemps, on verra apparaître une véritable innovation sur le marché des smartphones et ce, en lieu et place des habituelles spécifications d'appareils photo un tantinet meilleures, avec lesquelles les fabricants de téléphones nous attiraient ces dernières années vers les magasins.