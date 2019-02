Et voici l'appareil 5G de ZTE

C'est durant la première moitié de cette année que ZTE lancera le ZTE Axon 10 Pro 5G en Chine et en Europe. Elle collaborera dans ce but avec China Unicorn, la finnoise Elisa et l'autrichienne Hutchinson Drei Austria. Il est probable que ce sera donc aussi dans ces pays que le téléphone sera commercialisé d'abord.

Mais au fait que sait-on sur cet appareil? Pas grand-chose. Dans sa communication à la presse, ZTE n'a parlé que de la manière dont son smartphone fera face à la température ambiante, ce qui fait qu'il sera équipé d'une technologie de refroidissement par eau. On y trouvera aussi des antennes 'made by ZTE', mais pour le reste, pas de spécifications concrètes.

On sait cependant que l'Axon 10 Pro 5G sera équipé d'un processeur Snapdragon 855 et d'un modem 5G X50, comme une grande partie des smartphones 5G présentés au MWC. Grâce à la photo de l'appareil, on sait qu'un scanner d'empreintes digitales est installé sous l'écran, qu'il y a un appareil photo en façade et trois autres à l'arrière (ou deux avec un capteur supplémentaire).

Blade V10

L'entreprise a aussi exhibé son smartphone Blade V10 et en a dévoilé cette fois les spécifications. Ce smartphone à puce octa-coeur sera disponible en mars tant en Chine qu'en Europe et promet surtout un appareil photo à selfies très performant.

Ce dernier dispose d'un objectif de 32 méga-pixels (en façade) et de la technologie 'AI smart selfie', afin de photographier de manière optimale votre... côté narcissique, même dans de piètres conditions lumineuses.

Le prix de l'appareil n'a pas été communiqué, mais ZTE envisage de lancer sur le marché un Blade V10 Vita "qui sera apprécié par les jeunes en raison de son excellent rapport qualité/prix et son aspect innovant", selon ZTE dans un communiqué de presse. Ce message n'est autre que du langage de marketing pour indiquer qu'il s'agit d'un appareil certes abordable, mais aux spécifications ordinaires.