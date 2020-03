La firme de sécurité ESET introduit une nouvelle version Linux de son logiciel Endpoint Antivirus. La solution était précédemment déjà disponible pour les utilisateurs des plates-formes Windows et macOS.

Endpoint Antivirus for Linux est, selon ESET, conçu pour protéger les ordinateurs de bureau des entreprises et organisations contre une grande variété de menaces. La protection qu'il offre, est du même niveau que celles des solutions pour Windows et macOS. Parmi les principales nouveautés, citons la protection des fichiers en temps réel, un scannage plus efficient et une meilleure stabilité. Le logiciel offre également une compatibilité totale avec l'ESET Security Management Center et l'ESET Cloud Administrator.

'On sait que les organisations utilisent souvent différentes plates-formes qui doivent être sécurisées contre toutes les attaques numériques possibles', déclare l'ESET product manager, Matus Cipak. 'Voilà pourquoi nous avons décidé de développer aussi une version Linux de notre logiciel Endpoint Antivirus, afin que chaque collaborateur de ces organisations puisse travailler en sécurité.'

Endpoint Antivirus for Linux coûte 157 euros par an pour une licence pour cinq ordinateurs. Une version d'essai gratuite du logiciel est disponible.

