L'entreprise de Flandre Orientale ESC possède un nouvel actionnaire principal. Capital A rejoint en effet le fournisseur de services IT qui se focalise entre autres sur les logiciels professionnels de Microsoft.

ESC existe depuis 1999 et appartenait jusqu'il y a peu à Carine et Philippe Smet, qui continueront de siéger au sein du conseil d'administration après le rachat. L'actuelle équipe de management sous la direction du CEO Benny Van Hyfte demeurera aussi à son poste.

L'entreprise occupe actuellement quelque 155 personnes et est, en plus des produits Microsoft, spécialisée également dans les postes de travail modernes et l'e-business sur le marché des PME. En 2020, elle avait racheté sa rivale SDE.

De son côté, Capital A est une société d'investissement belgo-néerlandaise, qui n'a pas révélé le montant versé pour acquérir la majorité des actions d'ESC. Avec l'arrivée du nouvel investisseur, l'objectif pour cette dernière est de continuer de croître de manière tant organique que par le biais de rachats.

'Nous sommes très impressionnés par le trajet de croissance accompli par ESC ces dernières années, ainsi que par la valeur ajoutée qu'elle offre à ses clients. Nous nous réjouissons par conséquent, conjointement avec la famille Smet, de pouvoir soutenir la direction et toute l'équipe en place pour assurer la poursuite de la progression d'ESC', déclare Robin Janssens, Investment Manager de Capital A.

'En plus des activités actuelles, nous nous focaliserons aussi davantage sur le développement de produits et rechercherons de manière ciblée des partenariats avec d'autres entreprises dans les pays voisins, afin de pouvoir faciliter la vie de nos clients de manière optimale.'

