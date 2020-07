Ericsson est parée pour prendre la relève si, outre la Grande-Bretagne, d'autres pays européens décident de renoncer à l'équipement d'Huawei dans leurs réseaux 5G. Voilà ce qu'à déclaré le directeur financier de l'entreprise, Carl Mellander, à l'agence de presse Bloomberg, en expliquant les chiffres trimestriels du fournisseur de réseaux.

Plus tôt cette semaine, on avait appris que le gouvernement britannique exigeait que les entreprises télécoms mettent un terme à l'implication d'Huawei dans le réseau 5G de la Grande-Bretagne. Précédemment déjà, les Etats-Unis avaient placé l'entreprise chinoise sur une liste noire, parce qu'elle représenterait une menace pour leur sécurité nationale. Si d'autres pays européens décidaient d'emboiter le pas aux Britanniques, Ericsson se dit prête à se charger de la production et de la livraison de l'équipement requis, selon Mellander.

Bond du cours de l'action

Au deuxième trimestre de 2020, le chiffre d'affaires d'Ericsson a atteint 55,6 milliards de couronnes suédoises (5,4 milliards d'euros). Au cours de la même période l'année dernière, le chiffre d'affaires s'était établi à 54,8 milliards de couronnes. En outre, Ericsson a enregistré un bénéfice de 2,6 milliards de couronnes (250 millions d'euros), soit une hausse de 40 pour cent par rapport à la période correspondante de 2019.

Malgré les incertitudes liées à la crise du corona, Ericsson ne voit aucune raison de revoir ses objectifs pour cette année et pour 2021. Les investisseurs ont en tout cas apprécié la marche en avant d'Ericsson, puisque le cours de l'action a bondi de plus de 8 pour cent en début de séance à la bourse de Stockholm.

