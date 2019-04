Koen Matthijs quitte Spacewell pour rejoindre sa société-mère Nemetschek. Eric Van Bael devient de ce fait le nouveau CEO de l'entreprise.

Spacewell est la nouvelle appellation de MCS Solutions, Axxerium et Plandatis. L'entreprise est spécialisée en 'facility management' et en gestion de postes de travail avec des applis (mobiles) et des outils d'analyse pour gestionnaires immobiliers et 'facility managers'.

L'entreprise était jusqu'à aujourd'hui dirigée par Koen Matthijs, qui est à présent nommé Chief Division Officer pour le segment en charge de la gestion des bâtiments au sein de la société-mère Nemetschek. Il assurera en même temps la fonction de CTO ad intérim de celle-ci.

Suite au départ de Matthijs, Eric Van Bael devient le CEO de Spacewell. Il avait rejoint l'entreprise, il y a deux ans, en qualité de vice-président Global Sales. Avant cela, il fut des années durant vice-président chez HP (puis chez HPE) et managing director chez EDS.

En raison de ces changements à la direction de l'entreprise, Steven Lambert, l'ex-COO de Spacewell, devient pour sa part Chief Strategy Officer.