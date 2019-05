Eric Schmidt ne sera plus directeur du géant technologique Alphabet. L'ancien CEO de Google, une composante d'Alphabet, s'en ira le 19 juin, indique l'entreprise.

Schmidt dirigea le moteur de recherche Google de 2001 à 2011. Il devint ensuite président exécutif de l'entreprise jusqu'au début de 2018. Schmidt ne quittera cependant pas définitivement Alphabet. Il annonce en effet sur Twitter qu'il y opérera encore en tant que conseiller et coach.

Alphabet a en outre fait savoir que Robin Washington prendra place au sein de la direction. Washington est l'actuelle directrice financière de la firme de biotechnologie Gilead Sciences. Elle remplacera Diane Greene.

Eric Schmidt a été l'une des personnes les plus importantes au sein de Google. Il y fut nommé CEO par les jeunes fondateurs de l'époque, Larry Page et Sergey Brin, après qu'il ait occupé la même fonction chez Novell et assumé la présidence de Sun Microsystems. Sous sa direction, Google est passé du stade de moteur de recherche à celui d'une méga-firme ayant des ramifications dans l'ensemble du secteur technologique.