Depuis qu'Apple a supprimé le jeu populaire Fortnite de l'App Store, le nombre d'utilisateurs quotidiens a diminué de 60 pour cent. Voilà ce que déclare le développeur du jeu, Epic, dans un document juridique.

Le jeu fut retiré il y a quelques semaines, parce qu'Epic avait ajouté à Fortnite une méthode de paiement qui n'avait rien à voir avec Apple et empêchait le producteur de l'iPhone d'encore empocher une marge financière. Or ce genre de chose enfreint les règles de l'App Store.

'Une situation causée par Epic même'

Selon Epic, iOS était la plate-forme la plus utilisée parmi les joueurs de Fortnite: 116 millions d'utilisateurs joueraient en effet sur un iPhone ou un iPad, soit quasiment un tiers des 350 millions de joueurs enregistrés en tout. Quelque 63 pour cent de ces utilisateurs iOS ne joueraient que sur ce système d'exploitation. Le jeu peut aussi être téléchargé gratuitement pour Windows et Mac, Android, la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Quant à savoir s'il y a également un changement du nombre d'utilisateurs sur ces plates-formes, Epic n'en souffle mot.

Epic déclare craindre que les joueurs qui s'en sont allés, ne reviennent plus. Apple affirme dans une réaction à l'adresse de The Verge qu'Epic a elle-même causé cette situation et que le développeur doit s'en tenir aux règles de l'App Store. Suite à l'exclusion, Epic ne peut plus sortir de nouvelles mises à jour pour le jeu sur iOS.

Le jeu fut retiré il y a quelques semaines, parce qu'Epic avait ajouté à Fortnite une méthode de paiement qui n'avait rien à voir avec Apple et empêchait le producteur de l'iPhone d'encore empocher une marge financière. Or ce genre de chose enfreint les règles de l'App Store.Selon Epic, iOS était la plate-forme la plus utilisée parmi les joueurs de Fortnite: 116 millions d'utilisateurs joueraient en effet sur un iPhone ou un iPad, soit quasiment un tiers des 350 millions de joueurs enregistrés en tout. Quelque 63 pour cent de ces utilisateurs iOS ne joueraient que sur ce système d'exploitation. Le jeu peut aussi être téléchargé gratuitement pour Windows et Mac, Android, la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Quant à savoir s'il y a également un changement du nombre d'utilisateurs sur ces plates-formes, Epic n'en souffle mot.Epic déclare craindre que les joueurs qui s'en sont allés, ne reviennent plus. Apple affirme dans une réaction à l'adresse de The Verge qu'Epic a elle-même causé cette situation et que le développeur doit s'en tenir aux règles de l'App Store. Suite à l'exclusion, Epic ne peut plus sortir de nouvelles mises à jour pour le jeu sur iOS.