Ces douze derniers mois, près de 5.000 nouvelles cryptomonnaies auraient été lancées sur le marché. C'est ce que précise la plateforme irlandaise d'échange de monnaies virtuelles Cryptoparrot, sur la base d'une enquête. Au total, d'après les enquêteurs, on dénombrerait donc actuellement plus de 12.000 monnaies numériques différentes.

Selon Cryptoparrot, il s'agit d'une réponse au marché croissant des devises numériques et à l'intérêt grandissant des grands investisseurs pour les cryptomonnaies. Entre 2017 et 2020, on avait d'ailleurs déjà observé une forte hausse dans le nombre de nouvelles monnaies virtuelles.

La plateforme irlandaise déclare que la croissance du marché est remarquable, car il y a plus de dix ans, il n'existait que le bitcoin. Cryptoparrot ajoute qu'à un moment donné, la valeur totale de l'ensemble des cryptomonnaies a atteint un pic de 2.000 milliards de dollars (soit environ 1.700 milliards d'euros). Notons que d'après les enquêteurs, de nombreuses monnaies font un flop à cause du manque d'intérêt du public et des investisseurs.

