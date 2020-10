La firme 'big data' américaine Palantir a réussi son entrée à la bourse de Wall Street. Le cours de son action a aussitôt bondi d'un tiers de sa valeur. Palantir, qui collabore notamment avec les services de renseignements dans le combat mené contre le terrorisme, a ainsi enregistré l'une des meilleures entrées en bourse de l'année.

Seuls les actionnaires existants ont vendu leur participation. Aucune nouvelle action n'a été émise. Le cours de l'action s'est clôturé à 9,73 dollars, nettement au-dessus du cours d'introduction fixé à 7,25 dollars. La valeur marchande de Palantir s'établit à présent à quelque 22 milliards de dollars. Néanmoins, l'entreprise n'a encore jamais réalisé de bénéfice et est pointée du doigt pour sa piètre politique de respect de la vie privée. L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International notamment a ainsi déjà tiré la sonnette d'alarme à son égard.

Palantir, appelée ainsi en référence aux boules de cristal sombres des livres 'Seigneur des Anneaux', traite au moyen d'un logiciel complexe de grandes quantités de données, afin de repérer par exemple des terroristes et des criminels. Le logiciel est utilisé par des services de sécurité et de police dans le monde entier. L'entreprise fournit aussi des logiciels pour le secteur financier, afin de détecter les transactions suspectes. Son usage par les services de l'immigration aux Etats-Unis et par les services de santé en Grande-Bretagne a déjà fait l'objet de pas mal de critiques.

L'un des fondateurs de Palantir n'est autre que l'investisseur technologique Peter Thiel, un homme bien connu dans la Silicon Valley. Ce milliardaire germano-américain est le co-fondateur du service de paiements PayPal et fait partie des premiers investisseurs dans Facebook. Le service de renseignements américain CIA est aussi un investisseur de la première heure dans Palantir.

