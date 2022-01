Le spécialiste Drupal EntityOne va désormais faire partie du groupe make it fly. Ce dernier occupera ainsi quatre-vingts personnes.

Pour make it fly, il s'agit du quatrième rachat, le deuxième depuis l'arrivée de Green Park Investments. L'entreprise est aujourd'hui présente à Bruges, Genk, Gand et Courtrai. EntityOne possède aussi des bureaux dans ces deux dernières villes.

EntityOne existe depuis 2012 et a été fondée par Maarten De Block. L'entreprise crée des sites et applications web pour les organisations moyennes à grandes et compte 15 collaborateurs.

'Rejoindre make it fly représente la prochaine étape logique pour EntityOne. En tant qu'acteur technique puissant, nous serons de plus en plus sollicités pour des services connexes. Avec le groupe, nous pourrons à présent les offrir, tout en continuant de développer notre expertise technique', déclare Maarten De Block

Make it fly envisageait déjà d'étendre sa filiale gantoise, et ce rachat y répond partiellement. C'est Hannes Tack, l'operations manager d'EntityOne, qui dirigera désormais la filiale gantoise de make it fly.

