Entendre et être entendu : Sony lance une enceinte tour de cou pour les réunions virtuelles

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Sony présentera l'enceinte tour de cou Bluetooth SRS-NB10 en septembre. Le gadget avec haut-parleur et microphone intégrés repose confortablement sur vos épaules et peut donc être porté toute la journée. De plus, vous n'êtes plus rivé à votre ordinateur lors d'une réunion en ligne, mais vous pouvez aller chercher une tasse de café sans manquer un seul mot.

L'enceinte tour de cou SRS-NB10. © Sony