Le fournisseur d'énergie solaire Engie a installé deux mille panneaux solaires aux abords de son centre de données de Gembloux. Ces panneaux alimenteront directement le centre de données en électricité.

Le centre de données existe depuis 2013. Un tiers est exploité par Engie même, le reste étant actuellement disponible en colocation. Mais comme les centres de données consomment énormément de courant, Engie a investi dans des panneaux photovoltaïques.

Les deux mille panneaux généreront conjointement 971 MHw par an, soit plus ou moins ce que le centre de données consomme pour l'instant ou un cinquième de la consommation totale, lorsque le centre de données sera complètement occupé. Cette contribution annuelle est plus moins identique à celle de 335 ménages, même s'il y a encore de la marge pour une future extension. Le centre de données même possède un PUE (indicateur d'efficacité énergétique) d'1,25.

© PVL

L'apport journalier dépend certes du nombre d'heures de rayonnement solaire, mais ce dernier est aussi assez stable. 'Il y a de la fluctuation, mais en raison de la position des panneaux solaires, leur production est assez constante', déclare Nicolas Coppée, responsable de l'Engie Agility Center. C'est ainsi que les panneaux solaires sont pour moitié orientés vers l'est et pour moitié vers l'ouest.

© PVL

Le parc proprement dit a été aménagé par des filiales d'Engie. Sun4Business a réalisé l'étude de l'installation, Engie SolarTechnics s'est occupée de l'installation et prendra en charge la maintenance durant les vingt prochaines années.

Le centre de données existe depuis 2013. Un tiers est exploité par Engie même, le reste étant actuellement disponible en colocation. Mais comme les centres de données consomment énormément de courant, Engie a investi dans des panneaux photovoltaïques.Les deux mille panneaux généreront conjointement 971 MHw par an, soit plus ou moins ce que le centre de données consomme pour l'instant ou un cinquième de la consommation totale, lorsque le centre de données sera complètement occupé. Cette contribution annuelle est plus moins identique à celle de 335 ménages, même s'il y a encore de la marge pour une future extension. Le centre de données même possède un PUE (indicateur d'efficacité énergétique) d'1,25.L'apport journalier dépend certes du nombre d'heures de rayonnement solaire, mais ce dernier est aussi assez stable. 'Il y a de la fluctuation, mais en raison de la position des panneaux solaires, leur production est assez constante', déclare Nicolas Coppée, responsable de l'Engie Agility Center. C'est ainsi que les panneaux solaires sont pour moitié orientés vers l'est et pour moitié vers l'ouest.Le parc proprement dit a été aménagé par des filiales d'Engie. Sun4Business a réalisé l'étude de l'installation, Engie SolarTechnics s'est occupée de l'installation et prendra en charge la maintenance durant les vingt prochaines années.