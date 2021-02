Le tout prochain iPhone disposera d'un écran toujours activé. Voilà ce que clame le blogueur technologique généralement bien informé Max Weinbach. Cette technologie serait comparable à celle de l'Apple Watch Series 5 équipée elle aussi d'un écran ne s'éteignant jamais complètement.

L'avantage d'un écran toujours actif réside dans le fait que l'utilisateur peut à tout moment visionner l'heure et plusieurs notifications. La technologie est du reste loin d'être neuve: ce qu'on appelle en jargon l'always-on display fit en effet son apparition sur le Nokia N86 datant de 2009, avant de se retrouver dans les années suivantes sur - essentiellement - les top-appareils de Samsung, LG, Huawei et Motorola. Au pays d'Android, ce genre d'écran est aujourd'hui devenu monnaie courante, mais les écrans des iPhone, eux, restaient provisoirement tout à fait noirs et ce, jusqu'au déverrouillage.

OLED exigé

Pour supporter l'activation permanente, un smartphone doit être équipé d'un écran OLED. Ce dernier est plus coûteux que les écrans LCD traditionnels, mais ont l'avantage que chacun de ses pixels est piloté séparément. Il en résulte que la plus grande partie de l'écran peut rester désactivée, alors que quelques pixels demeurent actifs pour permettre par exemple la lecture de l'heure et de l'état de la batterie. Cela n'impacte que peu la capacité de cette dernière. Cette fonction n'est pas possible avec un écran LCD, parce que l'éclairage de fond s'impose directement sur l'ensemble de l'écran.

L'iPhone X de 2017 fut le premier smartphone d'Apple à proposer un écran OLED. Depuis la série des iPhone 12 de l'année dernière, les modèles plus économiques utilisent également l'OLED. On ignore si la fonction 'toujours actif' aboutira aussi sur les anciens iPhone au moyen d'une mise à jour logicielle.

