La firme d'énergie intelligente Enervalis recueille 2,8 millions d'euros auprès d'actionnaires existants. Elle entend ainsi étendre et accélérer ses activités.

Le nouveau capital émane d'actionnaires existants sous la direction d'ABB. LRM, Nuhma et Elia y ont elles aussi investi. Avec le montant récolté, Enervalis souhaite accélérer ses ventes, se lancer sur de nouveaux marchés, s'étendre au niveau international et proposer de nouveaux services.

Optimaliser les flux d'énergie

Enervalis existe depuis 2013 et est une entreprise IT qui, au moyen de l'AI et de l'apprentissage machine, commande les supports énergétiques et leurs prévisions de charge.

Elle pilote ainsi des voitures électriques (et leurs chargeurs), des installations HVAC, des pompes à chaleur, des boilers et des batteries pour rendre intelligibles et optimaliser les flux d'énergie. C'est ainsi qu'il est par exemple possible de faire fonctionner conjointement dans une habitation divers supports énergétiques à la manière d'un vaste vecteur énergétique virtuel.

