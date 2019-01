Encore et toujours des problèmes avec Exchange en Europe

La panne a débuté hier matin déjà et touche principalement les utilisateurs européens. Aujourd'hui pourtant, il semble s'agir d'un autre genre de difficulté. Le responsable IT d'une entreprise d'Anvers, qui utilise Office 365, explique à notre rédaction qu'Exchange ne fonctionnait absolument pas hier, alors qu'aujourd'hui, son fonctionnement est lent et imprévisible. Certains mails n'arrivent pas à destination, et d'autres avec du retard.

Tout comme hier, Downdetector.com évoque encore des problèmes dans la plupart des capitales européennes, avec une concentration plus élevée en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et Belgique. Les boîtes mail des consommateurs ne sont, elles, pas impactées.

Microsoft confirme le problème: "Nos données télémétriques indique des arrêts de la connexion au sein de l'Exchange Authentication Infrastructure, ce qui impacte le service. Nous examinons les historiques Domain Controller pour en comprendre la cause et résoudre le problème."