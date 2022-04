En images: She Goes ICT 2022

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée un événement festif, inspirant et agréable: lauréates de grande valeur, éminents orateurs, excellent walking dinner, endroit agréable, sans oublier bien entendu votre présence. Voici à quoi ressemblait She Goes ICT 2022. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes présentes, les sponsors et les partenaires!

© Leyla Hesna