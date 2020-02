En images: She Goes ICT 2020

200 invités présents ce 20-02-2020 ont découvert 2 dames particulièrement heureuses d'avoir été élues respectivement ICT Woman of the Year et Young ICT Lady of the Year. Nous félicitons de tout coeur les lauréates, ainsi que toutes les nominées. Retrouvez l'ambiance de la soirée grâce à ce photoreportage. Merci aux orateurs, invités et sponsors.