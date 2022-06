En images: les Data News Awards 2022

Vous étiez pas moins de 1.300 à assister à la remise des Data News Awards for Excellence 2022: un record absolu! Vous en avez fait une fête fantastique et mis ainsi parfaitement à l'honneur le thème 'The Art of Networking'. Coup d'oeil sur cette soirée très réussie. Nous remercions chaleureusement tous les invités, les partenaires et les sponsors.

© Leyla Hesna