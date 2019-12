Le Sud-Coréen Changhyeon Kang (16 ans) peut se targuer d'être le champion du monde de course de drones. Chez les femmes, c'est la Thaïlandaise Wanraya Wannapong (12 ans) qui a réalisé le meilleur parcours d'obstacles à tout le moins spectaculaire.

Le championnat du monde s'est déroulé cette année dans la ville chinoise de Xiangshan Ningbo. En tout, 112 pilotes (dont 103 pilotes de drone) y ont participé, parmi lesquels 40 juniors et 9 femmes. 31 équipes nationales et 9 participants individuels ont pris part au championnat du monde.

Le parcours, appelé Bi-FishTrack, ne faisait que quatre mètres de large et six mètres de haut, mais comprenait quand même une piste de 630 mètres de long caractérisée par divers virages et obstacles, dont des portes et un tunnel, que les pilotes devaient franchir avec succès. C'est au moyen d'une caméra combinée à un casque qui transmettait le flux vidéo en direct, que les participants devaient piloter virtuellement leur appareil.

Ce sport très récent compte surtout des lauréats particulièrement jeunes. Changhyeon Kang âgé de seize ans et originaire de Corée du Sud remporta tant le FAI World Drone Racing Championship Grand Final que la compétition pour juniors du même événement. Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à l'Australien Thomas Bitmatta (20 ans) et au Français Killian Rousseau (15 ans).

Chez les femmes, c'est Wanraya 'Milk' Wannapong (12 ans) de Thaïlande qui l'emporta devant la Sud-Coréenne Siyun Park (15 ans) et l'Américaine Teng Ma (34 ans).

Découvrez ici les images de la finale.

Découvrez ici les images de la première et de la deuxième course.