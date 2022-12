En images: CIO of the Year 2022

La 15éme édition du CIO of the Year méritait bien un petit plus. L'événement de l'année qui célèbre les succès ICT belges, a en fait reçu une touche 'noir-jaune-rouge' supplémentaire sur le thème de la bière. Avec le lancement de la propre bière de Data News: St. Isidorus. Par ailleurs, nous avons surtout mis quatre lauréats à l'honneur: le nouveau CIO of the Year (Philippe Van Belle) et trois ICT/Digital Project of the Year awards. Félicitations aux gagnants et aux nominés. Merci à toutes les personnes enthousiastes présentes, aux membres du jury, aux sponsors et aux partenaires.

© Leyla Hesna