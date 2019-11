En images: CIO of the Year 2019

En présence de nombreux collègues CIO et autres responsables IT, Filip Michiels a été désigné CIO of the Year 2019. Lors de cet événement, Data News a aussi annoncé les noms des organisations récompensées par un ICT/Digital Project of the Year. Replongez-vous une fois encore dans l'ambiance d'hier soir grâce à ce photoreportage. Nous remercions toutes les personnes présentes, les orateurs et les partenaires.