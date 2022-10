Si le directeur de Tesla, Elon Musk, s'empare de Twitter, il détiendra les pleins pouvoirs au sein de l'entreprise de média social. Les autres investisseurs ont en effet signé un accord, selon lequel ils n'auront pas voix au chapitre. Voilà ce que révèle le site web américain d'actualité The Information.

Plus tôt cette année, Musk a reçu des engagements dans ce sens de co-investisseurs désireux d'injecter des milliards dans Twitter.

C'est ainsi que le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, par exemple est prêt à investir 1 milliard de dollars dans ce rachat, comme indiqué clairement en mai dans des documents officiels. La crypto-entreprise Binance y participe aussi avec un montant de 500 millions de dollars.

L'actuel investisseur dans Twitter, le prince Al-Waleed bin Talal al-Saud d'Arabie Saoudite, souhaite conserver ses actions, à savoir quelque 35 millions qui valent 1,9 milliard de dollars environ au prix de 54,20 dollars pièce proposé par Musk.

Musk avait à l'époque aussi négocié avec d'autres actionnaires existants, parmi lesquels le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, à propos de savoir s'ils voulaient garder leurs actions. On ne sait pas clairement si ces négociations sont terminées et, si oui, quels résultats elles ont donnés.

Cet été, Musk déclara ne plus vouloir racheter Twitter, mais le mois dernier, il changea de nouveau d'avis.

Si davantage d'investisseurs actuels veulent conserver leur participation dans Twitter, Musk aura besoin de moins d'argent pour reprendre l'entreprise. S'il en rachetait toutes les actions, cela lui coûterait 44 milliards de dollars.

