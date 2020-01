SecureLink a nommé Emmanuel David au poste de nouveau Technical Director. Ce spécialiste en solutions de cyber-sécurité aura comme tâche de faciliter autant que possible le passage vers Orange Cyberdefense.

SecureLink a été rachetée l'année dernière par Orange Cyberdefense. En effectuant cette acquisition, la société-mère entend miser nettement sur la proximité et l'adaptation au marché local. Selon l'entreprise, la taille même d'Orange Cyberdefense offre aussi un grand avantage au niveau de l'expertise globale et des services.

Une partie des responsabilités du nouveau directeur technique sera de contrôler quelles solutions d'Orange Cyberdefense Group pourront être introduites spécifiquement sur le marché belge. La nomination d'Emmanuel David à la fonction de directeur technique confère directement à celle-ci un nouvel aspect. C'est ainsi que David déterminera en première instance la stratégie que SecureLink suivra au cours des années à venir. Il s'agit ici notamment de définir les solutions et la composition de la gamme avec laquelle l'entreprise va approcher le marché.

Par ailleurs, le directeur technique fera aussi fonction de CTO. En cette qualité, Emmanuel David suivra les nouvelles tendances et en dégagera une vision.

