EMAsphere, qui développe entre autres des tableaux de bord financiers pour les PME, a levé 2,5 millions d'euros lors d'une troisième recapitalisation. L'entreprise entend ainsi accélérer ses ambitions internationales.

Fondée en 2015, la société compte aujourd'hui 55 collaborateurs et sept mille clients en Belgique et en France. Elle met l'accent sur une plateforme de gestion qui traite notamment de comptabilité, de systèmes pour CRM, ERP et autres logiciels afin de former un tableau de bord offrant une vision globale des budgets, des activités ou de la santé générale de l'entreprise.

En 2016, la société avait déjà levé deux millions d'euros auprès d'investisseurs privés non nommément cités pour pouvoir étendre ses activités à la France. À cela s'ajoutent aujourd'hui 2,5 millions d'euros provenant d'actionnaires existants, de particuliers, de Sambrinvest et du fonds luxembourgeois Dedicated.

Cet investissement supplémentaire doit accélérer l'extension à la France et à d'autres pays européens. "2019 fut une année importante pour asseoir les partenariats en France. Notre solution a rencontré un franc succès auprès des PDG et directeurs financiers français. Nous ambitionnons d'augmenter notre visibilité auprès de ces décideurs dans un avenir proche", explique Didier Vankeerberghen, qui dirige l'entreprise aux côtés d'Hugues Vandepeutte.

Et Didier Vankeerberghen d'ajouter : "De plus, divers bureaux comptables tels que PwC for Entrepreneurs, Grant Thornton, Crowe Ficorec, pour ne citer qu'eux, souhaitent intégrer notre plateforme à leur offre de services pour leurs clients. Ils nous fournissent ainsi une plus grande connaissance du tissu économique français."

