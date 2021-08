La société Emakina Group, basée à Watermael-Boitsfort, fait l'objet d'une offre publique d'achat (OPA) de la société américaine EPAM Systems, ressort-il d'un communiqué publié mercredi après la clôture de la Bourse par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

L'offre, qui s'élève à 29,66 euros l'action, porte sur l'ensemble des actions d'Emakina Group qui ne sont pas encore en la possession de l'entreprise américaine, soit un total de 3.893.353 actions. L'offre valorise ainsi l'entreprise belge à plus de 115 millions d'euros. Emakina Group est coté à la Bourse de Bruxelles. À la clôture mercredi, son action valait 20 euros. L'offre d'EPAM Systems représente donc une prime de plus de 48%.

Dans un communiqué transmis mercredi soir, le conseil d'administration d'Emakina Group indique avoir décidé le 14 août dernier de soutenir l'offre et "a conclu un accord avec EPAM déterminant les modalités de ce soutien". Le conseil d'administration considère en effet "que les modalités et conditions de cette offre amicale sont favorables à tous les actionnaires ainsi qu'aux parties prenantes et, à l'unanimité, recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions à EPAM".

"L'offre vise à faire bénéficier la société d'un meilleur accès à une clientèle plus diversifiée. La collaboration avec EPAM, un centre d'ingénierie mondialement reconnu, aidera (Emakina) à connecter sa stratégie numérique et son travail de conception aux plateformes et aux produits numériques de nouvelle génération", commente encore le conseil d'administration. À la suite du soutien du conseil d'administration, EPAM Systems "a reçu de la part d'actionnaires des engagements irrévocables (....), représentant 95,38% de l'ensemble des actions avec droit de vote", précise encore le conseil d'administration.

