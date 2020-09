Les agences numériques Emakina et Design is Dead fusionnent.

Emakina.be et Design is Dead opèreront désormais conjointement. Toutes deux collaboraient déjà sur des projets, ce qui fit finalement germer l'idée d'une intégration complète.

Design is Dead occupe une trentaine de senior experts et est dirigée par Jeroen Huys. Ces dernières années, l'agence a travaillé notamment pour Base, Telenet, Voor et Beko. Pour sa part, Emakina est dirigée par Pierre Pôlet et Tim Wolfs. Les deux entreprises comptent quelque deux cent personnes.

Cette fusion devrait engendrer une plus grande force de frappe au niveau de la stratégie numérique, du marketing, du développement de plates-formes d'expérience, du 'devops' et des processus 'agile', selon le communiqué de presse d'Emakina.

Emakina.be et Design is Dead opèreront désormais conjointement. Toutes deux collaboraient déjà sur des projets, ce qui fit finalement germer l'idée d'une intégration complète.Design is Dead occupe une trentaine de senior experts et est dirigée par Jeroen Huys. Ces dernières années, l'agence a travaillé notamment pour Base, Telenet, Voor et Beko. Pour sa part, Emakina est dirigée par Pierre Pôlet et Tim Wolfs. Les deux entreprises comptent quelque deux cent personnes.Cette fusion devrait engendrer une plus grande force de frappe au niveau de la stratégie numérique, du marketing, du développement de plates-formes d'expérience, du 'devops' et des processus 'agile', selon le communiqué de presse d'Emakina.