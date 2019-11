Elysia, une jeune entreprise wallonne spécialisée dans le mesurage de composés radioactifs, remporte la sixième édition du Technology Fast 50 de Deloitte. Par ce classement, le consultant couronne les entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays.

Le classement 2019 des firmes technologiques est survolé par Elysia, établie à Angleur dans la province de Liège. Au cours des quatre dernières années, la start-up a réussi à enregistrer une croissance de 2.857,57 pour cent de son chiffre d'affaires. L'entreprise occupe aussi la première place dans la catégorie Healthcare & Life Sciences. Elysia est spécialisée dans les instruments de mesure qui contrôlent la qualité des produits radiologiques. La jeune entreprise collabore entre autres avec des fournisseurs de radio-pharmaceutique et contrôle notamment le degré de radioactivité des produits en question. Elysia est une émanation (spin-off) de l'université de Liège. En 2015, elle racheta sa concurrente allemande Raytest. L'entreprise occupe aujourd'hui quelque 45 personnes.

"Nous sommes très honorés d'être cette année reconnus comme l'entreprise à la croissance la plus rapide du pays", déclare Francois Moonen, CEO d'Elysia, dans un communiqué de presse. "Notre progression a été rendue possible grâce à notre mentalité internationale, au soutien de nos actionnaires lors du rachat d'un concurrent allemand, et à notre stratégie consistant à imaginer des solutions et pas uniquement de l'équipement. Les produits radio-pharmaceutiques sont essentiels pour aider les médecins sur le plan du diagnostic et du traitement du cancer. Faire partie de cette chaîne de valeurs nous rend très fiers."

A la deuxième place du classement Fast 50, on trouve Sortlist, une autre entreprise wallonne installée à Wavre, qui met en relation les responsables marketing avec les agences de communication et qui a réalisé une croissance de 2.289,23 pour cent de son chiffre d'affaires. Au troisième rang figure la gantoise Silverfin, qui a atteint une croissance de 2.132,07 pour cent avec ses logiciels comptables. Quant à la plate-forme de vente Showpad, elle a remporté le prix de la 'Most Sustainable Growth'. Cette scale-up se retrouve depuis quelques années déjà dans le classement Fast 50 et possède aujourd'hui des filiales à Chicago, Londres, Munich, San Francisco et Portland.

Venons-en pour terminer au prix Rising Star 2019, qui récompense l'une des dix entreprises les plus prometteuses, actives depuis moins de quatre ans. Il a été attribué à la firme 'fintech' bruxelloise Keyrock. Keyrock conçoit des logiciels destinés à aider les investisseurs à négocier les crypto-monnaies notamment.