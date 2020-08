Le directeur de Tesla, Elon Musk, est à présent la quatrième personne la plus riche au monde. L'excentrique Sud-Africain a en effet vu sa fortune croître de quasiment 8 milliards de dollars en raison de la hausse de 11 pour cent du cours de l'action Tesla lundi.

Grâce à cette hausse, Musk, qui a aussi créé la firme aéronautique SpaceX et l'entreprise de forage de tunnels Boring Company, dépasse le magnat français de la mode Bernard Arnault au classement des gens les plus riches au monde dressé par l'agence de presse Bloomberg.

Bloomberg évalue à présent la fortune de Musk à 84,8 milliards de dollars, soit 200 millions de dollars de plus que celle d'Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH. Cette année déjà, la fortune de Musk a progressé de plus de 57 milliards de dollars.

La marche en avant de Musk est due à la forte hausse du cours de l'action Tesla. Les investisseurs considèrent le constructeur de voitures électriques comme un choix plus sûr que les constructeurs automobiles traditionnels qui sont partagés entre deux feux. De plus, Tesla dispose d'une énorme avance au niveau de la technologie des batteries et du software, selon eux.

Musk n'est du reste pas le seul milliardaire technologique à s'être nettement enrichi ces derniers mois. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche au monde, a en effet en 2020 gagné 73 milliards de dollars en plus. Son compteur affiche actuellement quasiment 188 milliards de dollars. Quant au fondateur de Microsoft, Bill Gates, il occupe la deuxième place du classement Bloomberg avec une fortune supérieure à 121 milliards de dollars, alors que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, se trouve au troisième rang avec une fortune estimée à 99 milliards de dollars.

