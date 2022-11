Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a indiqué dans un tweet posté dans la nuit de lundi à mardi que le service, par lequel les utilisateurs payants se voyaient attribuer une coche bleue, ne serait relancé que quand il serait suffisamment certain que des gens ne puissent pas imiter des célébrités et des entreprises en achetant ladite coche.

Et Musk d'ajouter que les organisations recevraient probablement une coche d'une autre couleur que celle des particuliers.

Musk avait précédemment déjà mentionné le 29 novembre comme date à laquelle les utilisateurs de Twitter pourraient de nouveau s'enregistrer au service d'abonnements Twitter Blue. Les nouveaux comptes devraient alors attendre nonante jours avant de pouvoir utiliser le service.

Jusque tout récemment, la coche bleue était réservée aux utilisateurs dont Twitter savait à coup sûr qui ils étaient, comme des pouvoirs publics, hommes/femmes politiques, entreprises, artistes et journalistes. Twitter déterminait qui recevait ce genre de symbole et distribuait les coches gratuitement. Après le rachat de Twitter par Musk, le milliardaire promit que tout un chacun pourrait recevoir une coche bleue contre paiement et ce, dans le but de démocratiser le service.

Mais par la suite, beaucoup de gens exploitèrent la coche bleue en adaptant leur nom, afin qu'il ressemble à celui d'une entreprise ou d'une célébrité. C'est ainsi que des personnes imitèrent le président Joe Biden et le joueur de basketball LeBron James. Au bout de quelques jours, Twitter clôtura les enregistrements à Twitter Blue.

Et Musk d'ajouter que les organisations recevraient probablement une coche d'une autre couleur que celle des particuliers.Musk avait précédemment déjà mentionné le 29 novembre comme date à laquelle les utilisateurs de Twitter pourraient de nouveau s'enregistrer au service d'abonnements Twitter Blue. Les nouveaux comptes devraient alors attendre nonante jours avant de pouvoir utiliser le service.Jusque tout récemment, la coche bleue était réservée aux utilisateurs dont Twitter savait à coup sûr qui ils étaient, comme des pouvoirs publics, hommes/femmes politiques, entreprises, artistes et journalistes. Twitter déterminait qui recevait ce genre de symbole et distribuait les coches gratuitement. Après le rachat de Twitter par Musk, le milliardaire promit que tout un chacun pourrait recevoir une coche bleue contre paiement et ce, dans le but de démocratiser le service.Mais par la suite, beaucoup de gens exploitèrent la coche bleue en adaptant leur nom, afin qu'il ressemble à celui d'une entreprise ou d'une célébrité. C'est ainsi que des personnes imitèrent le président Joe Biden et le joueur de basketball LeBron James. Au bout de quelques jours, Twitter clôtura les enregistrements à Twitter Blue.