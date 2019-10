Le directeur de SpaceX, Elon Musk, a, à l'entendre, envoyé un tweet via Starlink, le réseau basé sur les satellites de communication que son entreprise aéronautique a mis en orbite large autour de la Terre.

Elon Musk envoie assez souvent des tweets, mais celui ci-dessous l'a été par le biais d'un satellite Starlink, du moins selon le directeur de SpaceX en personne.

Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

En mai, la firme aéronautique d'Elon Musk lançait ses soixante premiers satellites de communication. L'entreprise a actuellement l'autorisation d'en expédier pas moins de 12.000 dans l'espace. La semaine dernière, on apprenait cependant que SpaceX avait introduit vingt demandes auprès de l'Union Internationale des Télécommunications, à savoir l'organisation qui contrôle au niveau mondial le spectre des fréquences radio, pour le lancement de 1.500 satellites supplémentaires à chaque fois. En tout, SpaceX souhaiterait donc placer 42.000 satellites dans son réseau Starlink.

A terme, Musk entend avec Starlink fournir un internet mondial à haut débit et ce, à un tarif comparable à ceux des actuelles connexions internet sur Terre. La jeune entreprise OneWeb et le géant technologique Amazon ont des projets similaires, mais c'est SpaceX qui paraît la plus avancée aujourd'hui.