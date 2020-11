Avec une fortune de 127,9 milliards de dollars, l'entrepreneur américain Elon Musk est désormais la deuxième personne la plus riche au monde, devant le fondateur de Microsoft Bill Gates, selon le dernier classement des milliardaires établi par Bloomberg.

Grâce à la hausse de 6,5% du prix des actions du constructeur automobile Tesla, la fortune de celui qui est aussi à l'origine de SpaceX a augmenté de 7,2 milliards de dollars sur une seule journée, pour atteindre un total de 127,9 milliards de dollars.

L'Américain de 49 ans a ainsi dépassé Bill Gates, dont la fortune se chiffre à 127,7 milliards de dollars. Philanthrope, le pionnier de la micro-informatique consacre toutefois une importante partie de ses revenus à sa fondation, qui entend faciliter l'accès à l'éducation et aux technologies de l'information.

L'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 182 milliards de dollars, est le directeur d'Amazon, Jeff Bezos.

Le "Bloomberg Billionaires Index" est un classement quotidien qui estime la fortune des milliardaires à partir des informations publiquement disponibles sur leurs actifs, tels que les actions, l'immobilier, les objets d'art et autres produits de luxe possédés. Selon le classement des milliardaires établi par le magazine Forbes, Elon Musk se classe quatrième avec une fortune de 110,5 milliards de dollars.

