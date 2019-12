Que se passe-t-il, lorsque la vente, le marketing et le service à la clientèle fonctionnent en parallèle? C'est le chaos. Et leurs silos demeurent bien souvent séparés. La jeune entreprise Elixir Solutions résout ce problème au moyen d'un outil d'intégration, qui rationalise tout le processus.

L'idée du silo, Carl Bouckaert entend donc s'y opposer: 'On observe en effet trop souvent combien la vente et le marketing travaillent en parallèle et que l'échange de données nécessaire ne se fait pas. De même, le service à la clientèle est aussi souvent ignoré. Le client ne reçoit dans ce cas pas la réaction qu'il attend à sa demande via le site web de l'entreprise, ou n'arrive pas à établir un contact avec les vendeurs.'

Il faut que cela change, estime tout entrepreneur qui se respecte, et Bouckaert, lui, n'a pas hésité à joindre le geste à la parole avec Elixir Solutions. 'Grâce à une combinaison de consultance et de recours à des outils techniques, nous veillons à ce que les différents départements des grandes entreprises communiquent mieux entre eux et que le client bénéficie d'un service plus performant', explique-t-il. 'Nous examinons les points de rapprochement avec le client, mais aussi là où le bât blesse et ce qui peut être amélioré.'

Comment? Tout d'abord en proposant au client le logiciel adéquat. 'Nous sommes un revendeur d'HubSpot et de Shopify et un partenaire de SAP', précise le CEO. 'Ces outils, nous les mettons à disposition des divers départements d'une entreprise pour qu'ils mènent à bien leurs tâches respectives. Nous-mêmes, nous développons un outil intégrant HubSpot conjointement avec SAP, afin que les deux systèmes puissent communiquer entre eux, et que la vente et le marketing parviennent à s'échanger des données rapidement et facilement.'

Lancé il y a trois ans, ElixirSync est devenu aujourd'hui un produit mature qui est déjà utilisé par quelque quarante clients. 'Ce sont de grandes entreprises qui achètent ElixirSync sur une base de souscription. De plus, nous pouvons souvent aussi proposer de la consultance pour veiller à ce que l'ensemble du service à la clientèle soit parfaitement rationalisé, surtout au départ de la Belgique. C'est ainsi que nos clients américains et dans le reste de l'Europe sont principalement aidés par une assistance en ligne.'

Outre des intégrations complexes au niveau mondial, Elixir Solutions est aussi active dans l'accompagnement d'entreprises au Benelux en matière de numérisation de leurs processus commerciaux. 'Cela ne doit par conséquent pas être des clients SAP en vue, car cela vaut tout aussi bien pour d'ambitieuses PME', indique encore Bouckaert. 'En tant que Diamond Partner, nous sommes également l'un des top-consultants HubSpot au Benelux.'

'Practice what you preach', insiste encore Bouckaert, car il croit fermement en un marketing online pour la poursuite de la croissance de son entreprise. 'De plus, les partenariats sont aussi essentiels', ajoute-t-il. 'Nombre de contacts commerciaux ont pour origine HubSpot même ou d'autres agences qui ne possèdent pas les mêmes compétences que nous.'

'Grâce à la consultance, Elixir est rentable depuis le premier jour', conclut Bouckaert. 'Nous nous suffisons entièrement à nous-mêmes et ne voyons pas non plus un besoin direct de financement externe à l'avenir. Nous avons certes obtenu il y a quelques années du VLAIO un subside de 200.000 euros axé sur la recherche pour continuer d'optimaliser ElixirSync.'