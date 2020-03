Cisco nomme Elisabeth De Dobbeleer au poste de Partner Lead EMEAR. Elle devient ainsi la Belge occupant la plus haute fonction chez Cisco.

De Dobbeleer travaille depuis fin 2000 pour Cisco. Actuellement, elle habite en Belgique, mais dans le passé, elle a été entre autres active pendant huit ans pour Cisco en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Forte de cette expérience, elle devient à présent Partner Lead EMEAR et sera en tant que telle responsable des initiatives de croissance et des programmes de transformation stratégiques au sein des activités 'partner' de Cisco en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Russie. Elle collaborera étroitement avec les 'channel partners', le plus important canal de vente de Cisco, et la Global Partner Organization chez Cisco.

Jusqu'il y a peu, De Dobbeleer était vice-présidente et deputy general counsel for EMEAR. Dans sa nouvelle fonction, elle succède à David Meads, qui dirigera Cisco Grande-Bretagne et Irlande.

