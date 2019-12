Pure Solutions, spécialisée en consultance basée Qlik, renforce l'équipe d'Element61. Cette entreprise de consultance en 'business analytics' va étoffer ainsi son offre reposant sur le logiciel BI Qlik.

Pure Solutions a été fondée en 2010 et se focalise depuis de le départ sur Qlik. Pure Solutions est active entre autres dans les secteurs du textile, des transports et de la boulangerie, mais travaille aussi pour les huissiers et les avocats. Ces neuf dernières années, l'entreprise a fourni des services à plus de 160 clients. "Qlik reste un leader sur le plan de la 'business intelligence' et possède un solide ensemble d'utilisateurs satisfaits. Le renforcement par l'équipe de Pure Solutions représente pour Element61 une fantastique opportunité de compléter notre offre de services Qlik", déclare Stijn Vermeulen, managing director d'Element61, qui fait partie de Moore Belgium. C'est principalement en Flandre Occidentale - Pure Solutions est établie à Courtrai - et dans le segment des PME qu'Element61 va amplifier sa présence.

Dans le cadre de la transaction, Element61 a signé avec Organi et B-inside - deux actionnaires minoritaires de Pure Solutions - un accord de collaboration à long terme. L'objectif est de continuer de supporter les deux entreprises et leurs applications, mais aussi de proposer des services supplémentaires d'Element61, comme des applications en matière de science des données et de gestion des performances.

De son côté, Element61, créée en 2007, occupe quelque 65 personnes ayant en moyenne plus de treize années d'expérience analytique. Le chiffre d'affaires combiné des deux entreprises sera supérieur à 11 millions d'euros. Le montant du rachat de Pure Solutions n'a pas été communiqué. Cette dernière ne révèle pas non plus son chiffre d'affaires. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au cours du dernier exercice de 2018, l'entreprise avait enregistré une marge brute de 362.000 euros et un bénéfice d'exploitation de quasiment 144.000 euros.